De bouw van zonnepark Korenstreep op het voormalig slibdepot van de gemeente langs de A50 bij Veghel is begonnen. Als alles volgens plan verloopt, is het zonnepark met 8.000 zonnepanelen in juni 2018 klaar.

Het zonnepark is een kleine 3 hectare groot (5 voetbalvelden) en gaat stroom leveren voor 500- 600 huishoudens. Op het zonnepark wordt na de ingebruikname jaarlijks bijna 2 miljoen kilowattuur aan zonnestroom opgewekt. Het zonnepark ligt langs de A50, ten westen van afrit 12 Veghel-Noord.

Energiefonds Brabant, onderdeel van de BOM, en Energie van Hollandsche bodem werken in de provincie Noord-Brabant samen om meerdere zonneparken te ontwikkelen, te realiseren en te financieren. Zonnepark Korenstreep is het eerste zonnepark dat op deze manier wordt gerealiseerd.

