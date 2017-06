Geschreven op 21-6-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Mooi hoor. Alweer een mooi zonne-panelen project. Dit keer van Energie van Hollandsche Bodem die in Zaltbommel zonnepark Ketelsteeg gaat ontwikkelen op de voormalige vuilstort in het buurtschap Oensel in Zaltbommel.

Het zonnepark gaat stroom leveren voor zo’n 500 tot 600 huishoudens.

