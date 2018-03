Geschreven op 23-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

TPSolar gaat een zonnepark ontwikkelen en exploiteren op Hoogveld-Zuid in Uden. De gemeente Uden en TPSolar tekenden in 2016 al een samenwerkingsovereenkomst.

“Gemeente Uden wil in 2035 energieneutraal zijn”, vertelt wethouder Matthie van Merwerode van Duurzaamheid en milieu. Dat wil zeggen dat alle energie die in Uden wordt gebruikt bestaat uit duurzame (groene) stroom die in de eigen gemeente wordt opgewekt.

Zonnepark Hoogveld-Zuid is een van de middelen om de ambitie van een energieneutraal Uden te realiseren. Op ongeveer 14 ha grond worden circa 43.000 zonnepanelen geplaatst.

TPSolar huurt gaat 7 ha grond van de gemeente Uden en nog eens 7 ha grond van enkele aanliggende percelen. Het zonnepark zal daarmee een grote hoeveelheid duurzame energie opwekken, vergelijkbaar met het stroomverbruik van 3.500 huishoudens. Inmiddels is het startschot voor de bouw van het zonnepark gegeven. Naar verwachting zal het zonnepark medio mei 2018 worden opgeleverd. Inwoners uit Uden kunnen door het samenwerkingsverband tussen TPSolar en Powerpeers groene stroom afnemen die wordt opgewekt door het zonnepark.

