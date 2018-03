Geschreven op 8-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Op 6 maart 2018 is het SADC Solarpark Groene Hoek in Hoofddorp geopend en officieel in gebruik genomen. Het park is een ontwikkeling van SolarEnergyWorks en wordt geëxploiteerd op 25 hectare grond dat in eigendom is van SADC (Schiphol Area Development Company).

De grote zonneweide telt ruim 125.000 panelen en wekt energie op voor ruim 4.500 huishoudens. De energie wordt geleverd aan Eneco.

Weggebruikers van de N201 en NS-reizigers op het traject Schiphol – Hoofddorp hebben de duizenden zonnepanelen reeds zien liggen. Het valt niet te missen: het eerste deel van zonnepark SADC Solarpark Groene Hoek op bedrijventerrein De Hoek in Hoofddorp is gereed.

Marc van Velzen, CEO SolarEnergyWorks: “Het project SADC Solarpark Groene Hoek is voor ons een paradepaardje in Nederland waar wij samen met de gemeente een redelijk lange weg zijn ingegaan. Uiteindelijk hebben wij samen met de Provincie Noord-Holland en SADC (Schiphol Area Development Company) dit zonnepark kunnen realiseren wat meteen ook als voorbeeld dient voor volgende zonneparken in de regio. Een resultaat om trots op te zijn.”

Dit eerste deel (15 megawatt) van het zonnepark gaat in maart in productie. De verwachting is dat vanaf oktober 2018 het tweede deel wordt gebouwd. Op een gebied ter grootte van ca. 100 voetbalvelden liggen straks ongeveer 275.000 zonnepanelen. Die zijn samen goed voor ruim 33 megawatt aan capaciteit, stroom voor maar liefst 8.500 tot 9.000 huishoudens. Daarmee is het straks één van de grotere zonneparken in Nederland.

