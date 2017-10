Geschreven op 23-10-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Begin 2017 is met de provincie Flevoland en ENGIE een intentieovereenkomst gesloten voor een duurzame gebiedsontwikkeling van Flevokust Haven in Lelystad.

De ontwikkeling van een zonnepark is daar als één van de nader te onderzoeken projecten benoemd. Uitwerking van het initiatief heeft ertoe geleid dat ENGIE een zonnepark van 30 hectare wil gaan exploiteren.

Het zonnepark komt op de plek van de voormalige visvijvers, waarbij de randen van de voormalige visvijvers in stand worden gehouden. Het realiseren van een zonnepanelenpark past bovendien binnen de ambities op het gebied van duurzaamheid van de gemeente Lelystad om in 2025 energieneutraal te zijn. Energieneutraal wil zeggen dat de hoeveelheid energie die in de stad wordt gebruikt, ook in dezelfde hoeveelheid in Lelystad wordt opgewekt. De bouw van zonnepark Flevokust Haven vindt naar verwachting in 2018 plaats.

Het park van 30 hectare gaat bestaan uit 74.000 panelen en heeft een vermogen van 20 MW. Dat is voldoende groene energie voor 5700 huishoudens. De zonnepanelen komen op schuine stellages net boven de grond. De grond onder de panelen wordt dubbel gebruikt, doordat ENGIE er schapen laat grazen. Daarnaast realiseert ENGIE op eigen terrein van de Maxima centrale nog een zonnepark van 9200 panelen. De bouw daarvan is reeds begonnen en de oplevering wordt begin december 2017 verwacht. Dit park produceert voor nog eens 800 huishoudens groene stroom.

