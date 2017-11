Geschreven op 30-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Op Sint Eustatius, een van de drie gemeenten van Caribisch Nederland, is vanaf 15 november officieel een zonnepark in gebruik dat overdag het hele eiland met 3.200 inwoners van elektriciteit kan voorzien en voldoende stroom levert voor een deel van de nacht.

Dankzij het park kan het gebruik van dieselgeneratoren, die tot voor kort alle elektriciteit leverden, met bijna de helft worden verminderd.

Naast de zonnepanelen bestaat het park uit een batterij-opslag van 5,9 MWh en een installatie die stabiele stroomvoorziening regelt. Op zonnige dagen zorgt de zonneweide van 9 uur tot 20 uur voor de gehele stroomproductie. Rond het middaguur wordt tot meer dan 200% van de stroomvraag opgewekt. Het geproduceerde overschot wordt opgeslagen en later op de dag geleverd.

In de nacht nemen dieselgeneratoren de productie over. Op jaarbasis voorziet het zonnepark zo in 46 % van de elektriciteitsbehoefte van het eiland. Het park heeft een nominaal vermogen van 4,15 megawatt; dankzij het zonnige klimaat kan deze installatie bijna twee keer zo veel stroom produceren als in Europees Nederland mogelijk zou zijn. Met een verwachte jaarproductie van 6,4 GWh is het, na Sunport Delfzijl, het grootste zonnepark van Nederland.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de investering in het zonnepark Sint-Eustatius mogelijk gemaakt. Het betekent dat de bevolking en het bedrijfsleven van St. Eustatius aanzienlijk minder geld kwijt zijn aan brandstof voor generatoren.

Zie ook: Sunport Delfzijl met 116.400 Zonnepanelen – Plannen Voor Groot Zonnepark op Geluidswal Veldhuizen A12 bij Utrecht – Eneco Zonnepark Ameland met 23.000 Zonnepanelen – Zonnepark de ‘Griene Greide’ in Garyp met 27.000 Zonnepanelen – Zonnepark XXL op het TT Circuit Assen met 21.000 Zonnepanelen – Zonnepark Ketelsteeg Zaltbommel met 14.454 Zonnepanelen by Energie van Hollandsche Bodem – Zonnepark De Grift met 17.000 Zonnepanelen op Bedrijventerrein De Grift in Nijmegen – Zonnepark Welschap met 12.000 Zonnepanelen op Militaire Vliegbasis Eindhoven – Zonnepark Tienbunderweg in Enschede met 11.000 Zonnepanelen by Twence en Solarcentury – Solarpark Azewijn: 35.000 Zonnepanelen op de Vuilstortplaats in Azewijn by Pfixx Solar – Plan Delta voor 50.000 Zonnepanelen aan de Ceresweg in Tholen by Eneco – Zonnepark Torenweg in Middelburg met 55.000 Zonnepanelen by GroenLeven – Zonnepark Flevokust Haven in Lelystad Met 74.000 Zonnepanelen by ENGIE – Zonnepark Nyrstar Budel met 170.000 Zonnepanelen by Solarcentury – Zonnepark Duurkenakker in Menterwolde Krijgt 215.000 Zonnepanelen by Sunvest – Zonnepark Achterdiep in Hoogezand-Sappemeer met 320.000 Zonnepanelen by PowerField