Twee jaar lang is er met man en macht gewerkt om zonnepark De Groene Weuste in Wierden te realiseren. Het park op de Weuste Noord in Wierden Noord heeft een oppervlakte van 4,7 hectare en is bijna klaar.

Het laatste van de 13.440 zonnepanelen van is geplaatst en halverwege deze maand zijn alle werkzaamheden afgerond en is het zonnepark helemaal klaar.

De locatie van het zonnepark is Weuste Noord in Wierden-Noord. Het park heeft een oppervlakte van 4,5 hectare. Het aantal zonnepanelen is 13.440 met een totaalvermogen van 4 megawattpiek.

Zonnepark De Groene Weuste is een burgerinitiatief van stichting Duurzame Energie Wierden Enter (SDEWE) en gaat via Weuste Stroom stroom leveren voor ongeveer 1.100 huishoudens.