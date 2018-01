Geschreven op 3-1-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Een oude afvalberg van Afvalinzamelaar Avri in Geldermalsen naast rijksweg A15 doet dienst als plek voor een grootschalig zonnepark ter grootte van 18 voetbalvelden met ruim 34.000 zonnepanelen en een vermogen van 9,3 megawattpiek.

Er wordt al enkele maanden gewerkt aan de onderconstructie waar de ruim 34.000 panelen op komen te liggen. Inmiddels is dit zover gevorderd, dat de panelen voor een groot deel geplaatst kunnen worden. In december is begonnen met de installatie van de zonnepanelen.

De verwachting is dat eind maart alle zonnepanelen zijn geplaatst. Het zonnepark Avri Geldermalsen wordt in het voorjaar van 2018 officieel geopend en levert op jaarbasis genoeg stroom voor zo’n 3.000 gezinnen. Het park wordt aangelegd door de bouwcombinatie Solarfields / ib vogt, in opdracht van Avri Solar BV. De bedoeling is dat er ook nog drie windturbines komen. Tenslotte wordt samen met een andere partij gekeken naar de mogelijkheden voor biomassavergisting.

Triodos Groenfonds en het Innovatie- en Energiefonds Gelderland (gemanaged door Oost NL) financieren het project. Avri is een samenwerkingsverband van tien gemeentes in Rivierenland. Avri Solar valt daaronder.

De afvalberg is in 1969 ontstaan als stortplaats voor huishoudelijk afval. Alles wat in de container ging, tot aan wasmachines aan toe, werd gestort op deze plek. Het storten verminderde snel door de invoering van het gescheiden inzamelen, waardoor het afval kon worden hergebruikt. In 2014 werd de laatste vracht gestort. Daarna is gestart met de eindafwerking om de afvalberg een andere bestemming te kunnen geven.

