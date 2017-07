Geschreven op 21-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) legt deze maand een groot veld van 1700 zonnepanelen neer in het noorden van de Zernike Campus Groningen.

De duurzame energieopbrengst gaat direct naar onderzoeksapparatuur in de buurt. Het veld ligt tussen het KVI-Center for Advanced Radiation Technology (Cart) en EnTranCe en zal zo’n 5400 MWh genereren. De panelen worden in september 2017 in gebruik genomen.

De opgewekte energie wordt rechtstreeks geleverd aan onderzoeksapparatuur voor KVI-Cart. Daar staan grote apparaten, zoals laserinstallaties en de deeltjesversneller AGOR, waarmee atoomkernen versneld worden tot soms wel de helft van de lichtsnelheid. Dit soort onderzoeksapparatuur heeft doorgaans een hoog stroomverbruik en dit kan nu uit duurzame energie bestaan.

De Rijksuniversiteit Groningen zet zich al lange tijd in voor duurzaamheid binnen de universiteit. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en onderzoek, maar ook op het gebied van bedrijfsvoering, renovatie- en nieuwbouwprojecten. De RUG verwacht binnen 10 jaar de investering in het zonnepanelenveld te hebben terugverdiend. Daarnaast is er ruimte voor uitbreiding van het veld in de toekomst.

