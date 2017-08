Geschreven op 28-8-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Een vrachtloods en kantoorverzamelgebouw op vliegveld Maastricht Aachen Airport worden voorzien van zonnepanelen.

Het is de eerste stap naar verduurzaming van het vliegveld, zo laat de Provincie Limburg als eigenaar van het vliegveld weten.

Klinkt mooi. Jammergenoeg is nergens terug te vinden om hoeveel zonnepanelen het gaat. Wat wel bekend is dat de zonnepanelen voldoende stroom opleveren om ongeveer 250 woningen van stroom te voorzien.

De Provincie gaat nu aansluitend onderzoeken of er ook op andere gebouwen of plekken op en rond het vliegveld zonnepanelen geplaatst kunnen worden. De Provincie Limburg is sinds 2014 eigenaar van de luchthaven en heeft de exploitatie in concessie uitgegeven aan een ondernemer. Maastricht Aachen Airport is met name sterk in luchtvrachtvervoer en onderhoud van vliegtuigen en heeft daarnaast passagiersvervoer.

Limburg investeert sterk in de luchthaven qua onderhoud en in de passagiersterminal evenals in de bouw van nieuwe voorzieningen en de verkoop van bedrijventerreinen. Voorts wordt sterk ingezet op het aantrekken van nieuwe luchtvaartbedrijven.

