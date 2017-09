Geschreven op 7-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Stichting Schooldakrevolutie is in ver gevorderde gesprekken met de private sector om financiering mogelijk te maken waarmee alle geschikte Nederlandse schooldaken kunnen worden voorzien van zonnepanelen.

Uit onderzoek van de Schooldakrevolutie blijkt dat een eenmalige investering van 100 miljoen euro nodig is om de ongeveer 6000 scholen in Nederland die nog geen zonnepanelen hebben te voorzien van hun eigen duurzame energiebron.

Met 50 zonnepanelen per school zal dit naar verwachting 25 jaar lang een besparing van 10 miljoen euro per jaar opleveren. Indien de overheid bereid is 50 miljoen euro ter beschikking te stellen is de Rabobank bereid om, eventueel samen met andere banken, de overige 50 miljoen euro te financieren.

Klinkt mooi, maar ik begrijp niet zo goed waarom er niet gewoon gebruik wordt gemaakt van de SDE+ subsidieregeling. In het najaar van 2017, maar ook in daaropvolgende jaren zijn vele miljarden beschikbaar om dit soort projecten te financieren.

De installatie van een zonnesysteem op school vergt veel stappen van school- en gemeentebestuurders die al veel op hun bord hebben. Ouders willen graag, maar weten niet hoe ze hun stem het best kunnen laten horen. De Schooldakrevolutie nemen schoolbesturen en gemeenten aan de hand. Van kosteloos inzicht in het zonnepotentieel per school en hulp bij subsidieaanvragen tot ondersteuning op het gebied van financiering en techniek. Coaches organiseren bijeenkomsten en trekken grootschalige projecten en ouders en leraren worden op weg geholpen en creëren zo draagvlak.

