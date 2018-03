Geschreven op 7-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De meest vervuilende energiecentrale van Nederland laat 2.024 zonnepanelen op het dak plaatsen door Indi Energie en KiesZon. RWE geeft aan hiermee een belangrijke stap in de verdere verduurzaming van de centrale te zetten.

Op zich mooi, maar de beste stap die RWE volgens mij kan zetten is die vervuilende energiecentrale zo snel mogelijk te sluiten.

Het zonnestroomsysteem krijgt een vermogen van 557 kWp. De hoeveelheid groene stroom die wordt opgewekt, is te vergelijken met het verbruik van 150 huishoudens.

Indi Energie investeert in de zonnepanelen, is verantwoordelijk voor het gehele projectmanagement en gaat het systeem de komende 16 jaar exploiteren. De uitvoerende partij van het project is KiesZon, dat de engineering en de realisatie van het zonnestroomproject voor haar rekening neemt. Daarmee zetten de twee partijen de succesvolle samenwerking voort die in 2017 leidde tot de realisatie van twee zonnestroomprojecten op de daken van SnowWorld Landgraaf en Zoetermeer.

