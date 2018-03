Geschreven op 21-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Mooi hoor. Alweer een groot zonnepanelendak in Nederland in ontwikkeling.

In Venlo wordt in april gestart met de installatie van 28.000 zonnepanelen op het dak van een distributiecentrum. Het wordt het grootste zonnedak van Nederland.

Als de zonnepanelen in de herfst allemaal aangesloten zijn, levert het zonnedakdak circa zeven miljoen kilowattuur per jaar aan stroom op, genoeg om circa tweeduizend huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien.

Het distributiecentrum neemt daar zelf de helft van af. De resterende groene stroom kan door bedrijven en huishoudens in de omgeving worden afgenomen.

Het zonnepanelendak in Venlo neemt de titel grootste zonnedak van Nederland over van het dak van de Scania-vestiging in Zwolle waar 22.000 zonnepanelen op het dak komen te liggen, die zes miljoen kilowattuur per jaar stroom genereren.

Het plan is ontwikkeld door energie-ontwikkelbedrijf Etriplus dat hiertoe een samenwerking heeft gezocht met KiesZon. Het project is mede mogelijk gemaakt door zo’n 92.000 euro van de subsidie van de provincie Limburg, met name voor de versteviging van de dakconstructie en voor de stroomaansluiting. De subsidie gaat naar Greenport Venlo dat vervolgens ongeveer 350.000 euro aan steun verleent aan Kieszon. Over de totale kosten van het project wil de ontwikkelaar geen uitspraken doen.

