Geschreven op 19-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Hoe kan je koken op zonne-energie? Hoe werkt een zonneauto? Nienke bekijkt een Nederlands fietspad dat uniek in de wereld is en gaat op bezoek bij de Technische Universiteit in Delft waar veel onderzoek wordt gedaan naar zonne-energie.