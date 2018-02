Geschreven op 8-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Zes Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen slaan de handen ineen en werken de komende drie jaar aan de ontwikkeling, bouw en operatie van de eerste drijvende zonnecentrale op zee ter wereld.

Dat gebeurt 15 kilometer uit de kust van Scheveningen, waar in de komende drie jaar een proefproject komt met een oppervlakte van 2500 vierkante meter.

Met een financiële steun verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, werkt het consortium aan een drijvende centrale die straks op plekken waar een schaarste is aan land schone energie op kan wekken middels zonnepanelen op zee. Het proefproject bij Scheveningen gaat 2 miljoen euro kosten. In dat bedrag zit een subsidie van 1,4 miljoen van het ministerie. Behalve concrete belangstelling van het bedrijf TAQA, is er ook interesse uit Zuid-Oost-Azië. Het concept is volgens de bedenkers ook ideaal voor eilanden en afgelegen plekken wereldwijd.

Het consortium bestaat uit Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), TNO, Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN), de Universiteit Utrecht en energiebedrijf TAQA uit de Verenigde Arabische Emiraten en initiatiefnemer Oceans of Energy. De Universiteit Utrecht voert samen met Oceans of Energy een onderzoek uit naar de elektriciteitsproductie van een eerste prototype op zee. Dit wordt vergeleken met productie op land, aangezien de verwachting is dat de productie op zee gemiddeld genomen 15 procent hoger zal liggen.

Grootschalige zonne-energiesystemen op zee bestaan nog niet. Zon op zee is een unieke duurzame manier om energie op te wekken omdat het geen ruimte op land inneemt. Ideaal voor eilanden en afgelegen plekken wereldwijd. Door in de toekomst gebruik te willen maken van de ruimte tussen de offshore windmolens op de Noordzee kan op dezelfde oppervlakte vele malen meer energie worden opgewekt. Dit is zeer interessant voor Nederland.

“Zonnefarms werden al wel op binnenwateren gelegd, maar op zee is dat niet eerder gebeurd omdat dit erg moeilijk is. Je hebt daar immers te maken met enorme golven en andere destructieve natuurkrachten”, aldus Allard van Hoeken, oprichter van Oceans of Energy. Van Hoeken realiseerde eerder de drijvende getijdencentrale BlueTEC, die een jaar lang schone energie opwekte uit de getijden bij Texel.

A new consortium builds first offshore floating solar energy farm in the world: Project ‘Solar-at-Sea’ starts. Six companies and research institutes have started the design, construction and operation of the world’s first offshore floating solar farm. With financial support from the Dutch Enterprise Agency (RVO), the consortium builds a floating solar energy power plant that can provide clean energy to locations where space on land is scarce.

The consortium is formed by ECN, TNO, MARIN, TAQA, and Oceans of Energy for a 3-year collaboration. Utrecht University will in addition perform scientific research together with Oceans of Energy to compare the electricity production of floating solar at sea in comparison to land – the power yield of photovoltaic solar modules is expected to be about 15% higher compared to on land.

“What we will do in this project has not been done before and is exceptional. Solar farms are already being deployed at inshore water bodies such as lakes, but a project at sea has never been done before as this is much more challenging. The destructive wind- and wave forces at sea cause others to withhold. With the competences of the project partners and building further on the expertise of the Dutch offshore industry, we are convinced that we will be successful” says Allard van Hoeken, founder and CEO of leading party Oceans of Energy. Van Hoeken was previously responsible for the realization of tidal energy unit Bluetec, which powered the Dutch island Texel with clean energy,

Large scale offshore floating solar energy systems do not yet exist. Solar at sea is a unique source of renewable energy, as it does not use scarce land space. Ideally for islands and other remote regions. On the long run, by using the space available in-between wind turbines, the energy output of offshore windparks per square kilometer can be multiplied several times. This is of great significance for the Netherlands.