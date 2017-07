Geschreven op 8-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Zeventien gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen gaan binnen vijf jaar voor hun elektriciteit gebruik maken van duurzame energiebronnen in de eigen regio. Energie uit wind, zon en water laat straks het lantaarnlicht branden in duizenden straten. De bescheiden schaal keert terug.

Deze Europese aanbesteding is gewonnen door de lokale Nijmeegse energieleverancier De Groene Stroomfabriek die in samenwerking met de stichting Wiek II nieuwe wind- en zonneparken gaat realiseren.

De Groene Stroomfabriek uit Nijmegen zorgt voor vijf jaar voor de elektriciteit in de zeventien Gelderse gemeenten, met een verlengingsoptie van maximaal 15 jaar. Als projectontwikkelaar gaat Wiek-II samen met burgercoöperaties een reeks duurzame opwekprojecten in het Gelderse uitvoeren. Een aantal projecten was al in ontwikkeling en wordt nu hiervoor ingezet. Het Windpark Nijmegen-Betuwe met ruim 1000 leden ging in december 2016 als eerste open.

Met deze samenwerking gaan de zeventien gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Westervoort, Wijchen en Zevenaar in de regio Arnhem-Nijmegen op volle kracht hernieuwbare energiebronnen uit de eigen omgeving aanboren. Doel: een lokale overheid die zo snel mogelijk energieneutraal is. Vanuit deze visie hebben de Gelderse gemeenten in een Europese aanbestedingsronde vergaande eisen gesteld aan een nieuw contract voor hun elektriciteit die nodig is voor de dienstgebouwen, wijkcentra, sporthallen, straatverlichting, etc.

Zie ook: Windpark Nijmegen-Betuwe: Vijf Windturbines op Bedrijventerrein De Grift in Nijmegen – Het Grootste Drijvend Zonnepark van Nederland: Zonnepark Bergerden in Lingewaard – Drijvend Met de Zon Meedraaiend Rond Zonnepanelenveld in de Eisenhowerplas in Elst – De Waterkrachtcentrale in de Oude IJssel bij Doesburg: De Oryon Watermill