Geschreven op 22-12-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De provincie Zuid-Holland heeft zestien nieuwe locaties voor windenergie aangewezen waar exploitanten windturbines kunnen plaatsen in het Rijnmond-gebied.

Met dit besluit kan de realisatie van extra windenergie in Rijnmond beginnen zodra initiatiefnemers zich melden en gemeenten hun bestemmingsplannen aanpassen. Het gaat om circa 35 windturbines.

Provinciale Staten namen woensdag 20 december 16 van de 17 locaties over die Gedeputeerde Staten hadden voorgesteld. Voor de locatie F ‘N57 Entree Zuid’ in Hellevoetsluis is afgesproken dat de gemeente nog op zoek mag gaan naar een alternatieve locatie. Windturbines hier moeten 6 MW aan vermogen opleveren. Lukt het Hellevoetsluis niet om een alternatieve locatie te vinden dan wordt de N57-locatie alsnog aangewezen als windlocatie.

Vier locaties liggen op Rotterdams grondgebied, bij Hoogvliet, Hoek van Holland, Rozenburg en Charlois. De provincie heeft daarmee het voorstel van de gemeente Rotterdam volledig overgenomen. De vier Rotterdamse locaties zijn de Landtong Rozenburg, de Verlengde Nieuwe Waterweg (Hoek van Holland), Beneluxplein (Hoogvliet) en bedrijventerrein Charloisse Poort. Locaties als Rivium Noord en Zuid en de Hoekse duinen en pier zijn afgevallen.

Het zal nog even duren voordat er echt windturbines op de vier aangewezen locaties staan. De Landtong Rozenburg is de eerste van de nieuwe locaties waar concrete stappen worden gezet. Omdat de nieuwe oostelijke locatie deel uitmaakt van het havengebied, is het Havenbedrijf Rotterdam bij de realisatie betrokken. In het westelijke deel vervangt het Havenbedrijf Rotterdam zelf tien bestaande windmolens door modernere, efficiëntere modellen, zodat dit deel van het windpark groeit van 15 naar 27 megawatt aan windenergie. In het oostelijke deel van dit windpark wordt met nieuwe turbines nog eens minimaal 9 megawatt gerealiseerd door ontwikkelaar De Wolff Nederland Windenergie.

In 2012 kwamen de Rijnmond-gemeenten en provincie in een convenant overeen dat er 150MW voor 2020 gerealiseerd zou worden. Daarvan is nu 45 MW gerealiseerd; er moet dus minimaal 105 MW bij komen.

De provincie heeft afspraken met het Rijk om voor 2020 735,5 MW aan windenergie op het grondgebied van Zuid-Holland te realiseren. De nieuwe locaties in de Rotterdamse regio zijn nodig om de doelstelling te behalen. “Vandaar dat ik dit besluit van Provinciale Staten als een mijlpaal beschouw voor de realisatie van windenergie in Zuid-Holland”, zegt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van Ruimtelijke Ordening.

Nu de Staten de locatiekeuzes hebben bekrachtigd willen Bom-Lemstra en haar collega Han Weber van Energie verder afspraken maken met gemeenten over de realisatie en het opnemen van de locaties in gemeentelijke bestemmingsplannen.

De provincie Zuid-Holland stimuleert het gebruik van schone, door onszelf opgewekte, toekomstbestendige energie uit zon, biomassa, aardwarmte en wind. Verschillende energiebronnen en technologieën zijn nodig, maar windenergie op land levert een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van onze energiehuishouding. Alle provincies hebben samen met het Rijk afgesproken om 6.000 megawatt (MW) aan windenergie op land te realiseren vóór 2020. Het Zuid-Hollandse aandeel is 735,5 MW. Dit zijn bestaande en nieuwe windturbines samen. De provincie realiseert deze opgave voor een groot deel op Goeree-Overflakkee en in het Rotterdamse havengebied. Eén windturbine levert rond de 3 MW, genoeg stroom voor ruim 1800 huishoudens.

