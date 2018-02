Energie en Besparing Geschreven op 5-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

In 2018 vervalt de aansluitplicht voor aardgas in nieuwbouw. De regering wil dat aan het einde van deze kabinetsperiode, zeg 2021, nieuwbouw niet meer met aardgas verwarmd wordt. Tussen nu en 2021 moet er dus een grote omslag plaatsvinden!

Per 2020 gaan de energie-eisen voor nieuwbouw naar bijna energieneutraal. Dit geeft wind in de rug voor fossielvrije oplossingen. BENG én aardgasloos is een goede combinatie. Voor zover de regelgeving.

Nu de praktijk. Hoe gaan we die gasvrije, energieneutrale nieuwbouw realiseren? Wat zijn robuuste alternatieven? Welke ervaringen zijn daarmee opgedaan? Hoe staan netbeheerders en gemeenten aan de lat? Tijdens dit middagcongres hoort u de laatste inzichten uit de praktijk. Een aanrader voor alle bouwbedrijven, projectontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers, gemeenten en adviseurs die serieus werk willen maken van aardgasloze nieuwbouwwoningen en -wijken.

Het ZEN congres Aardgasvrije Nieuwbouw: Zo Doe Je Dat is op dondermiddag 29 maart 2018 in Fort Voordorp, Utrecht. U kunt zich hier aanmelden.

Nederland moet veel sneller van het gas af, te beginnen met nieuwbouw. De Tweede Kamer heeft de gasvrij-ambitie uit het Regeerakkoord inmiddels aangescherpt, mede als gevolg van de recente zware aardbeving in Groningen. Afgelopen dinsdag werden in de Tweede Kamer de gewijzigde Elektriciteitswet en Gaswet aangenomen met een breed gesteund amendement over het laten vervallen van de aansluitplicht op het gasnet bij nieuwbouw. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is opgetogen over de keuzes die de Tweede Kamer heeft gemaakt. Lokale overheden houden de mogelijkheid om een uitzondering te maken.

Om Nederland gasvrij te maken is het van groot belang dat deze plicht komt te vervallen en dat de besluitvorming over de warmtevoorziening zo veel mogelijk decentraal wordt belegd. Met dit amendement wordt voorgesteld om nieuwbouw niet aan te sluiten op het gastransportnet. Op deze hoofdregel kan alleen een uitzondering worden gemaakt als het te bouwen bouwwerk in een gebied ligt dat door een college van burgemeester en wethouders is aangewezen als gebied waar aansluiting op het gastransportnet om zwaarwegende redenen van algemeen belang noodzakelijk is, waaronder begrepen de maatschappelijke kosten en baten, aansluitingen strikt noodzakelijk maakt. Bij ministeriële regeling worden hiertoe nadere regels gesteld.

Het Nationaal Expertisecentrum Warmte/RVO heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een inspiratie-uitgave gemaakt voor gemeenten, getiteld Samen aan de slag met aardgasvrij. Aan de hand van praktische voorbeelden laat de uitgave zien waarom we van het aardgas af gaan en wat dat in de praktijk betekent, zowel voor de gemeenten als voor andere stakeholders.

Samen aan de slag met aardgasvrij (PDF) gaat in op organisatorische aspecten, techniek, wet- en regelgeving en financiën. Tal van gemeenten komen aan de hand van concrete voorbeelden aan het woord. De uitgave bevat veel nuttige links naar documentatie, zoals warmtevisies van gemeenten, standpunten van de netbeheerders, websites van belangrijke stakeholders, video’s etcetera.

Hoewel de nadruk ligt op de bestaande gebouwde omgeving is er gekozen voor een brede insteek: alle aspecten van de transitie naar gasvrij worden benoemd, waardoor de problematiek – zeker voor niet-specialisten – overzichtelijk in kaart wordt gebracht.

