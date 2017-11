Geschreven op 8-11-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De Utrechtse Woningcorporatie Mitros is op het kantoor begonnen met een test van twee kleine, stille en efficiënte windturbines. Daarmee test Mitros hoeveel deze innovatieve windturbines, in combinatie met de eind vorig jaar geïnstalleerde 114 zonnepanelen, de energierekening van het kantoor verder omlaag kunnen brengen.

De maximale capaciteit van elk van deze kleine windturbines is 2.500 kWh per jaar. Samen zeker voldoende voor het stroomverbruik van 1 gemiddeld gezin in Nederland (3.500 kWh). Als de test tot goede resultaten leidt, gaat Mitros net zoals men dat met de zonnepanelen heeft gedaan, kijken naar verdere toepassingsmogelijkheden. Dit leidt tot een besparing op de energierekening en een verdere verduurzaming van het woningaanbod van Mitros in Utrecht.

Deze windturbines uit Delft zijn een uniek Nederlands product. Ze zijn bijzonder compact en daarmee geschikt voor vele soorten daken. De molens zijn geluidsarm en maken niet meer geluid dan de wind zelf. Tot slot zijn ze licht, draaibaar en kunnen daardoor continu de wind vangen en energie opwekken. De molens staan op het dak van het hoofdkantoor, naast de 114 zonnepanelen die eind vorig jaar zijn geplaatst. Deze zonnepanelen hebben zich intussen bewezen voor de organisatie. Inmiddels plaatst Mitros ook zonnepanelen op woningen.

