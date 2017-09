Geschreven op 9-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De provincie Groningen wil veel meer offshore windparken in de Noordzee, boven de Waddeneilanden. De provincie roept op tot een toekomst zonder aardgas, waarin offshore windparken een essentiele rol kunnen spelen.

Er gaat niets boven de Groninger waddenwind. Dat is de conclusie van het rapport Offshore wind boven de Wadden (PDF, 4 MB) dat in opdracht van de provincie Groningen is opgesteld en is aangeboden aan de minister van Economische Zaken. De provincie Groningen roept de minister op om veel meer windparken boven de Wadden mogelijk te maken. Dit draagt bij aan een toekomst zonder aardgas, een CO2-arme energievoorziening en het levert honderden banen op.

Uit het rapport van onderzoeksbureau BLIX blijkt dat er met de windparken minimaal 10 gigawatt aan windenergie boven de Waddeneilanden kan worden opgewekt. Dit is ruim 15 keer de hoeveelheid van het Gemini windpark, dat één van de grootste offshore windparken ter wereld is.

Naast kansen voor het klimaat bieden windparken boven de Wadden ook grote kansen voor de economie zoals werkgelegenheid door de bouw en het onderhoud van de windparken. Daarnaast spreekt het bedrijven aan om zich in de nabije omgeving te vestigen. Volgens gedeputeerde Nienke Homan voor energietransitie is er veel belangstelling bij bedrijven om deze groene stroom af te nemen. Voor Google was de aanwezigheid van lokaal geproduceerde duurzame energie een belangrijke vestigingsfactor. Ook de aanwezigheid van de juiste energie-infrastructuur zorgt ervoor dat steeds meer bedrijven zich in Noord-Nederland willen vestigen.

Uiteindelijk bepaalt het Rijk waar de windparken op zee komen. Gelet op de enorme mogelijkheden die wind boven de Wadden biedt roept de provincie het Rijk op om windenergie boven de Wadden mogelijk te maken.

