Geschreven op 28-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De provincie Noord-Holland heeft de vergunning verleend voor windpark Spuisluis in IJmuiden. Initiatiefnemers Eneco en Windpark IJmond kunnen nu verdere voorbereidingen treffen voor de bouw van het park.

De provincie Noord-Holland is één van de eerste provincies die de taakstelling voor wind op land realiseert; 685,5 MW wind op land in 2020.

Gedeputeerde Duurzaamheid Jack Van der Hoek: “We voldoen als eerste provincie aan de afspraken die wij hebben gemaakt met het Rijk: 685,5 mw wind op land mogelijk maken in 2020. Die afspraken zijn gemaakt met als doel om in Nederland in 2020 14 % van alle energie duurzaam op te wekken. Met windpark Spuisluis geven we ook invulling aan de uitdrukkelijke wens van een groot aantal gemeenten, waaronder Velsen, om windenergie op te wekken in het Noordzeekanaalgebied.”

De provincie heeft nu de vergunningen verleend voor 6 windparken in de gemeenten Hollands Kroon, Amsterdam en Velsen. Noord-Holland heeft grote ambities voor verduurzaming en gelooft in een mix van toepassingen. Die mix bestaat uit wind maar nadrukkelijk ook uit zonne-energie, biomassa, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Ook de verduurzaming van de gebouwde omgeving en energiebesparing in de industrie heeft de volledige aandacht.

Windpark Spuisluis bestaat uit 6 windturbines. De windmolens komen op de landtong bij de Spuisluis en op de landtong Velserkom, parallel aan het Noordzeekanaal en gedeeltelijk aan de Noordersluisweg in de gemeente Velsen. De windturbines worden tussen de 117 en 120 meter hoog en de rotor krijgt een diameter tussen 114 en 117 meter. De 6 turbines gaan ongeveer 75.000 MWh aan elektriciteit opleveren. Het windpark levert daarmee voldoende energie op om 90% van de wonin­gen in de gemeente Velsen van elektriciteit te voorzien.

