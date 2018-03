Geschreven op 21-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De provincie Noord-Holland, gemeenten en waterschappen adviseren unaniem voor een ondergrondse verbinding van windpark Hollandse Kust Noord op zee ten noorden van Wijk aan Zee, naar een transformatorstation op het terrein van TATA-Steel.

In Beverwijk wordt de duurzaam opgewekte energie vervolgens aangesloten op het landelijke hoogspanningsnet.

Bij de netaansluiting van het toekomstige windpark Hollandse Kust Noord gaat het om het transport van de opgewekte energie van twee windparken, met een capaciteit van 700 megawatt (MW). Het regionale voorkeurstracé legt het kortste traject af, loopt ondergronds en tast de omgeving het minste aan omdat het transformatorstation op een bestaand bedrijventerrein komt. Volgens de provincie, betrokken gemeenten, waterschappen en Havenbedrijf Amsterdam tast deze aansluiting de omgeving nauwelijks aan, behoudt ze het open landschap en levert ze de minste overlast voor bewoners op.

Het regioadvies is samen met de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo, Heemskerk, Beverwijk, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Heemstede, Velsen, Haarlemmermeer, Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal, Havenbedrijf Amsterdam, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap Rijnland opgesteld, met steun van Rijkswaterstaat.

Eind 2016 zijn het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT gestart met het project Net op Zee Hollandse Kust Noord. Dit project heeft als doel de realisatie van de netaansluiting van het windenergiegebied in zee, op het hoogspanningsnetwerk op land. De kabels worden begraven in de zeebodem en ook op land gaan ze onder de grond verder tot aan het transformatorstation en vanaf daar tot aan het hoogspanningsstation. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie dan naar de stroomgebruiker in het land. Het windpark gaat volgens planning in 2023 in bedrijf.

