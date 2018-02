Geschreven op 28-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

In de afgelopen maanden is in de Eemshaven hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de bouw van een nieuw windpark dat in het Duitse deel van de Noordzee wordt gebouwd: Borkum Riffgrund II.

Het windpark Borkum Riffgrund II ligt op 38 kilometer van het Duitse Waddeneiland Borkum en volgens planning is het in 2019 operationeel. Jan de Nul voert de logistieke werkzaamheden uit vanaf de Wagenborg terminal aan de Julianahaven. Het park bestaat uit 56 MHI Vestas 8 MW windturbines, geïnstalleerd op 36 monopile fundaties en 20 jacket fundaties. Het Deense Ørsted (voormalige DONG Energy) is eigenaar van het park.

Tegelijkertijd met de aanleg van Borkum Riffgrund II is de Eemshaven ook basishaven voor de bouw van het windpark Merkur Offshore. De bouw hiervan is in volle gang. Het Merkur-windpark ligt zo’n 45 kilometer boven het eiland Borkum. Er komen 66 turbines van 6 MW met een totale capaciteit van 396 MW. De eigenaar en ontwikkelaar van het Merkur-windpark is Merkur Offshore, een joint venture tussen zijn aandeelhouders Partners Group, InfraRed Capital Partners, DEME Concessions en Coriolis. De oplevering van het windmolenpark is gepland voor 2018.

