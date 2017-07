Geschreven op 11-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Brabant heeft een ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit te bereiken, heeft de provincie samen met de vier gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk en Zundert het initiatief genomen om windenergie langs de A16 te realiseren.

De eerste resultaten van het onderzoek naar de milieueffecten van windmolens in het gebied langs de A16 zijn bekend. De resultaten van het onderzoek wegen mee in de keuze voor de locaties en de hoogte van de windmolens, die gezamenlijk minimaal 100 megawatt moeten opbrengen. Dit najaar kiest de stuurgroep een voorkeursalternatief, nadat eerst de vier gemeenteraden en Provinciale Staten in de gelegenheid zijn gesteld om hun voorkeuren mee te geven aan hun bestuurders.

Op dit moment is windenergie een van de meest efficiënte manieren om duurzame energie op te wekken. Volgens afspraken met het Rijk zorgt Brabant in 2020 voor 470,5 MW aan windenergie. De regio West Brabant draagt hieraan bij door minimaal 100 MW aan windmolens te plaatsen in een zone van 1 kilometer langs de snelweg A16.

Dat zijn ongeveer 30 tot 40 windmolens. Bij het bepalen van de meest geschikte plekken voor de windmolens betrekken de provincie en de gemeenten de bewoners van het gebied.

Zie ook: De ZonneWIJde Breda op Bedrijventerrein Steenakker in Breda by Breda DuurSaam