Jaarlijks vindt de Werkconferentie van de Topsector Energie plaats, gericht op iedereen die betrokken is bij de energietransitie in Nederland.

Ondernemers, onderzoekers, onderwijsprofessionals, NGO’s en overheden richten zich tijdens dit event op de onderlinge samenwerking die de energietransitie kracht bij zetten. Het programma is een rijke mix aan workshops, werksessies, presentaties en netwerkmogelijkheden.

Op woensdag 29 november 2017 vindt de Werkconferentie 2017 plaats in NBC te Nieuwegein.

De Werkconferentie staat dit jaar in het teken van de Transitiepaden naar 2050. Samen zijn we de drijvende kracht achter de energie-innovaties, nodig voor de transitie. Dat doen we in crossovers, in verbinding met elkaar en met de maatschappij.

Op de werkconferentie kunt u met collega’s uit verschillende disciplines van gedachten wisselen over transitiepaden en next steps.

