Water Geschreven op 19-6-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Nederlandse maritieme bedrijven maken zich samen sterk voor een schonere oceaan en halen met de wedstrijd Our Oceans Challenge de beste innovatieve ideeën boven water.

Het concept Wave Parasite is de winnaar van Our Oceans Challenge. De tweede prijs en de publieksprijs gingen naar The Great Bubble Barrier.

Het voorstel van Wave Parasite is gekozen tot het beste idee om tot een schonere oceaan te komen. Rond de pilaren van windmolens op zee worden drijvende structuren geplaatst, waarmee de beweging van golven wordt omgezet in energie. Zo wordt nog meer gebruik gemaakt van de natuurlijke elementen, om energie op te wekken.

The Great Bubble Barrier is een scherm van luchtbellen waarmee plastic uit de rivieren wordt gescheiden, voordat dit in de oceaan terecht komt. Drijvend afval in grachten, rivieren en kanalen is een groot probleem dat lastig is op te lossen. Want hoe hou je afval tegen, maar laat je schepen en vissen door?

The Great Bubble Barrier komt met een oplossing: een scherm van bubbels! Inclusief vispoortje uiteraard. Het afval kan hiermee naar de kant van de rivier of het kanaal geleid worden door slim gebruik te maken van de stroming van het water.

Two thirds of our planet is covered in water: the ocean is fundamental to life for humans and all living creatures and provides goods and services critical to humanity. Unfortunately the health and productivity of the ocean is facing serious challenges. Due to our growing world population and expanding oceanic economic activities, these pressures are only likely to increase.

Our Oceans Challenge (OOC) believes that despite the challenges facing the ocean, there are opportunities to balance ocean protection with the responsible use and exploitation of ocean space and resources. It’s time for the industry to show its responsibility and time for you to send in your breakthrough idea. Together, we can accelerate your innovative and sustainable idea into a viable business! In other words; we see an ocean of business opportunities!