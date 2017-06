Geschreven op 2-6-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Alweer een mooi project van Nederlandse boden. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht gaat ruim 24.000 zonnepanelen plaatsen bij vijf installaties waar afvalwater wordt schoongemaakt. Dankzij de zonnepanelen neemt de CO2-uitstoot af.

De zonnepanelen worden geplaatst op de waterzuiveringen in Amsterdam West (6.600 zonnepanelen), Horstermeer (6.400), Amstelveen (4.400), Uithoorn (3.500), Amsterdam Westpoort (3.300). In totaal 24.200 zonnepanelen. De waterzuivering in Huizen is al eerder voorzien van zonnepanelen.

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt nu al 54 procent energieneutraal. De nieuwe zonnepanelen leveren de volgende 10 procent duurzame energie. De CO2-uitstoot vermindert met zo’n 2.600 ton CO 2 per jaar. Het streven is om in 2020 energieneutraal te zijn.

