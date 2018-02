Geschreven op 12-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De 30 meter hoge All Weather Terminal van VCK Logistics in Amsterdam door KiesZon is voorzien van 1.890 zonnepanelen, goed voor ruim 500.000 kWh aan duurzame energie per jaar.

VCK Logistics investeerde in de duurzame energiecentrale omdat zij ervan overtuigd is dat duurzaamheid en logistieke processen samen moeten kunnen gaan. Dat houdt onder meer in dat VCK keuzes maakt en initiatieven neemt die bijdragen aan het verminderen van milieubelastende bedrijfsvoering. Zo voldoen vrachtwagens aan de euro 5/6 standaarden, worden er elektrische heftrucks ingezet en kiest VCK Logistics bewust voor samenwerkingen met partners die CO2 neutrale transportoplossingen bieden. Naast deze maatregelen op het gebied van MVO kiest VCK nu dus ook voor zonnepanelen als bron van alternatieve energie. Met de plaatsing van de 1.890 panelen zet het zo haar duurzame beleid kracht bij.

De Waterland Terminal in de Amsterdamse haven is een state-of-the-art, multimodale all weather terminal voor LoLo en RoRo. De combinatie van faciliteiten is uniek in Europa. Door het “one roof all weather” concept, jarenlange ervaring en innovatievermogen biedt VCK Logistics klanten logistieke oplossingen die zeer efficiënt en competitief zijn.

Qua voorzieningen beschikt de Waterland Terminal over 3 all weather ligplaatsen en 2 open kades (RoRo). Overslag, opslag en distributie worden 24/7 afgehandeld. Door ons one roof all weather concept hebben weersomstandigheden geen invloed op de snelheid of de kwaliteit van de operatie. Onderdeel van de terminal is een warehouse met luchtontvochtiging voor de opslag van staalproducten. Daarnaast bieden we opslagmogelijkheden voor materialen zoals aluminium, zink, staal, papier, hout en pulp. Ook open opslagmogelijkheden zijn in ruime mate aanwezig, voor onder meer RoRo-lading en containers.

