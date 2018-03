Geschreven op 30-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Na een succesvolle pilot in Heteren krijgen vanaf 29 maart eerst de inwoners van Driel en Randwijk de mogelijkheid om mee te doen aan WATBETERS.

Een initiatief waarbij energie goedkoper kan worden ingekocht, duurzame projecten worden gestart en er geld beschikbaar komt voor de dorpen. De komende maanden volgen de andere dorpen in Overbetuwe.

Overbetuwe bestaat uit zo’n 19.000 huishoudens die de komende 15 jaar samen zo’n 580 miljoen euro betalen aan hun energieleveranciers. De gedachte achter het burgerinitiatief WATBETERS is om de inkoop van energie zelf te gaan regelen en daarmee een deel van dat bedrag terug te gaan verdienen. Het geld dat bespaard wordt, komt ten goede aan de gebruiker zelf, maar een deel vloeit ook terug naar de gemeenschap. Ook gaat WATBETERS in nauwe samenwerking met de gemeente, de scholen en de bedrijven zonnepanelen plaatsen op grote daken die daarvoor geschikt zijn.

Burgemeester Toon van Asseldonk: “De hele wereld is het erover eens: het moet duurzamer. Ook de gemeente Overbetuwe. Wij willen zo’n duurzame samenleving echt voor elkaar krijgen. Het burgerinitiatief WATBETERS geeft daar het goede voorbeeld in. We werken hierin met z’n allen samen; inwoners, bedrijven, scholen, gemeente en maatschappelijke organisaties”

Veel mensen zouden best zonnepanelen op hun dak willen. Maar dat kan niet altijd. WATBETERS plaatst in overleg met de gemeente, de scholen en bedrijven zonnepanelen op grote beschikbare daken. En daar is vorig jaar in Heteren al mee gestart. Op de Bredeschool de Vogeltuin in Heteren wordt sinds november 2017 door 244 zonnepanelen energie geleverd. Deze zonnepanelen zijn gekocht door 51 huishoudens. In Heteren bleek de vraag veel groter dan het aanbod. Daarom gaat de gemeente ook in andere dorpen dakruimte beschikbaar stellen. Ook stellen steeds meer bedrijven hun daken beschikbaar.

Zelf energie inkopen is eenvoudiger dan het lijkt. De overheid zorgt ervoor dat gas en elektriciteit veilig in de huizen komt. Niemand komt dus ooit zonder energie te zitten. Het enige dat het traditionele energiebedrijf doet, is het inkopen van de energie en de rekening sturen. Dat inkopen kun je als gemeenschap ook zelf organiseren. Nu kun je niet zomaar op eigen houtje energiebedrijf gaan spelen, dat moet wettelijk goed geregeld zijn. De oplossing zijn de zogenaamde coöperaties. Coöperaties bestaan al eeuwen en zijn een middel om samen met de gemeenschap een niet-commerciële organisatie op te richten.

WATBETERS richt die coöperaties voor de dorpen op en zo zorgen we voor de inkoop van energie en het plaatsen van de zonnepanelen. Het bestuur en de leden van de coöperatie zorgen er samen voor dat de inkomsten goed worden besteed. Hoe meer mensen met WATBETERS meedoen, hoe meer er bespaard kan worden. Dat bedrag kan oplopen tot wel 130 miljoen euro. Een besparing die terugvloeit naar de inwoners, de kinderen en de dorpen.

