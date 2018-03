Geschreven op 20-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

In 2050 wonen we in Nederland aardgasvrij. Een voorwaarde voor deze ambitie is dat er alternatieven beschikbaar komen. Onderzoek toont aan dat industriële warmte in de IJmond geschikt is om circa 10.000 woningen te verwarmen.

Een aanzienlijk alternatief dus. Om een duurzaam warmtenet IJmond te ontwikkelen hebben Beverwijk, Heemskerk en Velsen aan HVC en Alliander gevraagd een verkenning uit te voeren.

Via diverse warmtenetten in Nederland hebben grondstoffen- afval- en energiebedrijf HVC en Alliander (Duurzame Gebiedsontwikkeling) veel kennis en ervaring opgedaan. Kennis en ervaring die van grote waarde zijn bij de ontwikkeling van een warmtenet in de IJmond. Daarnaast is Alliander de netbeheerder van een groot deel van de huidige gas- en elektriciteitsnetten in IJmond.

Op woensdag 14 maart bekrachtigden gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen de samenwerking met HVC en Alliander. Komende maanden verkennen de partijen, samen met woningbouwcorporaties en bedrijven de realisatiemogelijkheden. Belangrijke partners daarbinnen zijn Tata Steel voor de restwarmte en Floricultura voor levering van geothermische warmte.

De realisatie van een Warmtenet IJmond is een grote wens van de regio. Dit warmtenet zou een schaalsprong betekenen voor de duurzame energievoorziening van de IJmond en een belangrijke bijdrage leveren aan de regionale klimaatdoelstellingen.

Warmte, afkomstig van Tata Steel, is kansrijk voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de IJmond regio. De toepassing van deze warmte kan via een regionaal warmtenet een kleine 10.000 woningen verwarmen. Dit zou een schaalsprong betekenen voor de duurzame energievoorziening van de IJmond. Dat is de conclusie uit het haalbaarheidsonderzoek dat samenwerkende partijen Tata Steel, Provincie Noord-Holland, Gemeente Velsen, Omgevingsdienst IJmond, Alliander en Veolia uitvoerden.

In het productieproces van Tata Steel komt veel warmte vrij. Er blijft veel warmte over waarvan anderen kunnen profiteren. Het haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat hiermee nu al ca. 10.000 huishoudens kunnen worden verwarmd. Het gebruik van warmte uit de eigen regio staat steeds vaker hoog op de agenda. Zowel in de Toekomstvisie op Velsen en in de Metropoolregio Amsterdam, als bij de Amsterdam Economic Board is er veel aandacht voor het gebruik van deze vorm van warmtevoorziening. Ook de regionale Staalagenda van Tata Steel benoemt de wens om onderzoek te doen naar het gebruik van restwarmte.

