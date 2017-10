Geschreven op 24-10-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Met het symbolisch omzetten van een schakelaar starten de gemeente Zwolle, Eneco en drinkwaterbedrijf Vitens met de productie van zonnestroom op de drinkwaterproductielocatie Engelse Werk.

Hiermee levert de drinkwaterproductielocatie ‘zonnig’ drinkwater aan de inwoners van Zwolle, IJsselmuiden, Zwartsluis, Hasselt, Wijhe, Heino en omgeving. Jaarlijks wordt er 10 miljard liter drinkwater geleverd.

Een belangrijke stap voor de verdere verduurzaming van de watervoorziening die nu voor 20% wordt ondersteund door lokaal duurzaam opgewekte energie van zonnepanelen. De overige 80% wordt voorzien door groene windenergie.

Eneco heeft voor Vitens 1764 zonnepanelen op het dak van drinkwaterproductielocatie Engelse Werk laten installeren. Dit jaar zijn er nog drie Vitens locaties voorzien van zonnepanelen: het hoofdkantoor in Zwolle en bij de drinkwaterproductie locaties in Sint Jansklooster en Noardburgum. Het kantoor in Leeuwarden is de volgende locatie waar zonnestroom opgewekt gaat worden. De zonnepanelen komen niet alleen op daken te liggen maar ook op de grond en in de vorm van carports.

De in totaal 4.426 zonnepanelen op de drinkwaterproductielocatie Engelse Werk zijn samen goed voor 1,2 MWp en wekken jaarlijks zo veel stroom op wat vergelijkbaar is met de elektriciteitsbehoefte van circa 360 huishoudens. Om de waterproductie te verduurzamen koopt Vitens, naast de zonnestroom van Eneco, groene energie in om water te zuiveren en te leveren aan 5,6 miljoen klanten in Nederland. De doelstelling van Vitens is om 20% energie te besparen, 20% zelf duurzaam op te wekken en 50% CO2 te reduceren in 2020.

