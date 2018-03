Geschreven op 28-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De Rijksoverheid gaat in het kader van de Uitvoeringsagenda Energieakkoord Voor Duurzame Groei 2018 zes of zeven pilots met grondgebonden zonneparken met een gemiddeld vermogen van 80 tot 100 megawattpiek per project voorbereiden. Het gaat in totaal om 480 tot 700 megawattpiek zon-pv.

De Rijksoverheid heeft een substantieel areaal in bezit dat onder andere kan worden ingezet voor de opwekking van hernieuwbare energie. Om de optimale ontsluiting van dit areaal te onderzoeken, worden een aantal pilotprojecten voorbereid.

In de uitvoeringsagenda Energieakkoord Voor Duurzame Groei 2018 staat dat er extra maatregelen nodig zijn om de doelstelling van 14 procent hernieuwbare energie in 2020 te behalen. Extra zonne-energieprojecten kunnen daarbij een rol van betekenis spelen. Volgens de Rijksoverheid worden momenteel een aantal pilotprojecten voorbereid, die moeten leiden tot nieuwe zonneparken. Op basis van de ervaringen met deze projecten vindt nadere besluitvorming plaats over de wijze waarop het areaal in bezit van het Rijk zal worden ingezet voor de klimaat- en energietransitie.

