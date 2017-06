Geschreven op 19-6-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Mooi hoor. Eindelijk een test met kleine windmolens op het dak van een kantoor. Het duurzaamste bedrijventerrein van Nederland blijft continue innoveren en is enkele weken geleden gestart met het testen van tien kleine windturbines op de daken van de kantoren op ABC Westland Agri & Food in Poeldijk.

Dit testproject moet uitwijzen of een installatie op grotere schaal zinvol is.

Kleine windturbines zijn speciaal zijn ontwikkeld voor de toepassing in woonwijken en op gebouwen. Ze functioneren optimaal in een bebouwde omgeving en kunnen plotselinge windvlagen en turbulenties goed weerstaan. Daarnaast zijn windturbines veilig, stil en vormen ze een visueel en constructief geheel met de objecten waarop of waarnaast ze geplaatst zijn. Het vermogen van deze windturbines ligt op 300 W per stuk. In de praktijk worden kleine windturbines voor bebouwde omgeving urban windturbines genoemd.

Zie ook: Windpark Nijmegen-Betuwe: Vijf Windturbines op Bedrijventerrein De Grift in Nijmegen – Wereldprimeur: Kleine Piqo windturbine haalt allerhoogste rendement – Meet Eddy and Eddy GT: Silent Windturbines by Urban Green Energy – Motorwind Turbines Spinning: De micro-windmolen komt eraan – Aeroturbines: Integrated Vertical and Horizontal Windturbines by Aerotecture – The WindSpirer: New Wind Turbine Design Good for Rural, Urban Environment – Praktijktest kleine windturbines op Technopark in Schoondijke in Zeeland – A Serie Wind Turbines by Phillipe Starck – The Most Beautiful Urban Windturbines: The Wind Tulip and Wind Lotus by Leviathan Energy

In 2016 werden 16.000 zonnepanelen in bedrijf gesteld op bedrijventerrein ABC Westland en daarmee werd het het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland en de grootste producent van zonne-energie in Zuid-Holland. Zie ook: Bedrijventerrein ABC Westland Agri & Food in Poeldijk Krijgt 16000 Zonnepanelen op de Daken

Op het terrein van ABC Westland Agri & Food in Poeldijk worden nieuwe bedrijfspanden al jaren gebouwd met een hoge isolatiewaarde en standaard voorzien van ledverlichting. De restwarmte vanuit de buitenlucht en koelinstallaties wordt gebruikt voor het verwarmen van kantoren.