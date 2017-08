Geschreven op 20-8-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

In Zuid-Australië gaat men in Port Augusta een enorme thermische zonne-energiecentrale realiseren met een capaciteit van 150 megawatt. De zonnecentrale wordt voorzien van een opslagfaciliteit. De centrale moet genoeg energie opwekken om te voorzien in de volledige elektriciteitsbehoefte van de overheid in South-Australia (dus niet voo0r de totale Australische overheid, zoals elders op het internet wordt vermeld).

De bouw van de thermische zonne-energiecentrale door SolarReserve start in 2018 en moet in 2020 klaar zijn. Een thermische zonne-energiecentrale (solar thermal plant) bestaat uit vele spiegels, die zonlicht reflecteren op een bepaald punt in een toren, die het middelpunt van de centrale vormt. In deze toren ontstaat een enorm hoge temperatuur, waarmee een stoomturbine wordt aangedreven die stroom opwekt. Solar Reserve’s Crescent Dune energiecentrale (foto) in Nevada is de blueprint voor de 150 MW solar thermal plant in Port Augusta.

Het project in Zuid-Australië dient als belangrijke test in de rol die thermische zonne-energie kan spelen in de energietransitie. Wasim Saman, professor sustainable energy engineering aan de University of South Australia, stelt dat thermische zonne-energie economisch interessanter is dan lithium-ion batterijen als het gaat om energieopslag.

Zie ook: Masdar Awards $600 Million Contract for World’s Largest Thermal Solar Plant: Shams 1 in UAE – De Danhan Concentrated Solar Power Centrale in China – Concentrated Solar Power Plant van 250 MegaWatt in Negev Woestijn in Israel – Het Nationaal CSP-Congres Woestijnstroom – De AORA Solar Tower in de Arava Desert in Israël – Prins van Oranje over duurzame energie op de World Future Energy Summit – The Fourth World Conference on The Future of Science: Het Sahara Forest Project