Geschreven op 7-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Accessible and affordable electricity is a major global issue. 1.3 billion people are without electricity, and over 800 million people depend on high cost, polluting fossil fuel generators for their power. However, over 71% of the planet is covered with slowly moving water in rivers, canals, and ocean currents.

A huge, untouched global market exists to provide electricity where it is unavailable, and also to replace the millions of fuel-burning generators currently supplying power at very high cost. Waterotor can address this global market creating a revolutionary new era of low cost electrical energy nearly everywhere.

Developed over the past 5 years, it is now proven and ready for assigned manufacturers. Waterotor fills the market void that exists for an energy to electricity system, when fully submerged in water even moving as slow as 2 mph. It is a unique drum like ‘rolling torque induction system’ that can operate nearly everywhere to satisfy electrification on a global scale. Waterotor is an advanced precisely defined, patented, proven and scalar technology.

Waterotor is a patented breakthrough technology. No other water energy extraction device has managed to produce an equivalent of high energy while operating in very low water flow speeds, as slow as 2 mph. Waterotor captures consistent and economical electricity, from it’s sealed attached generators, when submerged within ocean currents, rivers and canals.

This unique invention is due to the way Waterotor achieves maximum torque, resulting in a high coefficient of power. The generator converts energy from pure torque moments in contrast to systems with propeller or wing-like blades which require much higher flow velocities to achieve or match the same Coefficient-of-Power in flow speeds below 9 mph.

Water has 830 times more energy than wind thus a small device in water can economically harness a large amount of energy around the clock. Waterotor is an engineering breakthrough, with significant advantages over previous systems. These advantages enable early global market penetration.

Introducing the smallest Waterotor in the production series. Manufactured for continuous operation in streams and rivers, shown in water flowing less than 2 mph yet converting more than half of the available flow energy to electricity.

