Een onderzoeksteam van de Stanford Universiteit heeft uitgezocht hoe verschillende landen in 2050 volledig op energie uit wind, water en zon kunnen draaien.

Als Nederland 6,4 procent van haar landoppervlak reserveert voor zon, moet het ook ons kunnen lukken, berekenen ze. Om dat te halen, moeten we niet alleen kijken naar offshore wind, maar ook naar offshore zon.

Eerdere studies hebben al aangetoond dat het wereldwijd technisch en commercieel haalbaar is om in 2050 volledig over te zijn geschakeld op duurzame energiebronnen, constateren de onderzoekers, maar dat de belangrijkste barrières op het sociale en politieke vlak liggen. Stanford concentreert zich daarom op de economische haalbaarheid, en concludeert dat de transitie niet alleen geld kost, maar dat vooral ook bespaart.

Ruim 27 miljoen banen zouden verloren gaan, erkennen ze, maar daartegenover staat dat er 52 miljoen banen gecreëerd zouden worden, en talloze levens gered zouden worden. Behalve 4.6 miljoen mensen die nu jaarlijks voortijdig sterven aan vervuiling, moet de transitie klimaatrampen en politieke conflicten helpen voorkomen.

Op basis van data van het International Energy Agency (IEA) uit 2015 hebben ze uitgewerkt hoe 139 landen in 2050 volledig op energie uit wind, water en zon (WWS) kunnen draaien. Door toegenomen energie-efficiëntie zal het totale elektriciteitsverbruik tegen die tijd met 42,5 procent gedaald zijn, voorspellen ze, terwijl de wereldwijde toegang tot elektra vergroot zal zijn.

