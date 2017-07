Energie en Besparing Geschreven op 17-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

Dit jaar vindt hét jaarlijkse zonne-energiecongres Sunday plaats op woensdag 8 november 2017 in het duurzame theater en congrescentrum ’t Spant te Bussum.

De Sunday is al jarenlang het grootste zonne-energiecongres van Nederland waar de gehele sector bijeenkomt onder het motto onderzoek ontmoet praktijk. Leg waardevolle contacten: dé kans om te netwerken met meer dan 200 decision makers uit de bouw-, installatie- en zonne-energiesector. Dynamische matchmaking: tijdens de Sunday doet u minimaal drie waardevolle nieuwe contacten op om zaken mee te doen.

Topsprekers uit de zonne-energiesector nemen u mee in de nieuwste ontwikkelingen en praktijkervaringen op het gebied van zonne-energie. Een waardevol inzicht in de laatste innovaties via posterpresentaties en via stands met nieuwe producten en de presentatie van diverse roadmaps.

De 9e editie van Sunday congres staat net als andere jaren in het teken van de ontmoeting tussen onderzoek en praktijk. De Sunday is al jaren dé plek waar de gehele Nederlandse solar community elkaar treft.

De Sunday biedt u de unieke kans om in één dag geïnformeerd te worden over de status en ontwikkelingen op het gebied van wetenschap naar pv-materialen en processen, innovaties in zonne-energiesystemen, financiering van zonne-energiesystemen en innovatie, wet- en regelgeving, marktontwikkeling en praktijkervaringen.

