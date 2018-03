Geschreven op 21-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De provincie Gelderland trekt 500.000 euro subsidie uit om vijf demonstratieprojecten van Zon Op Erf uit te laten voeren door de Achterhoekse Groene Energiemaatschappij (AGEM) waarbij leegstaande boerenschuren plaatsmaken voor zonnepanelen.

De Achterhoekse Groene Energiemaatschappij lanceerde in 2015 het plan om 750 boerderijen plaats te laten maken voor 750 megawattpiek aan zonnepanelen.

AGEM is door de acht Achterhoekse gemeenten opgericht om de energietransitie te versnellen met als doel de Achterhoek Energie Neutraal in 2030. AGEM werkt aan deze ambitie door in te zetten op besparen van energie, opwekken en lokaal energie te leveren samen met inwoners, bedrijven en instellingen in de Achterhoek.

Zon op Erf is een plan om leegstand tegen te gaan en vrijkomende boerenerven te benutten voor de opwekking van zonne-energie. De schuren worden gesloopt en het asbest gesaneerd. De aangemelde boerderijen die zijn gestopt of op korte termijn beëindigen zijn beoordeeld op de bedrijfsmatige haalbaarheid.

De pilot is inmiddels afgerond en de presentatie aan de opdrachtgever is geweest. Om vijf demonstratieprojecten te kunnen uitvoeren is er aan de provincie Gelderland gevraagd om een stimuleringsfonds op te richten. Met de uitvoering van deze vijf demonstratieprojecten wordt ervaring opgedaan met het verder optimaliseren van een zonnepark waardoor er in de toekomst voor de realisatie van grote aantallen parken voor Zon Op Erf geen of weinig aanvullende stimuleringsgelden nodig zijn.

Twee van de vijf demonstratieprojecten gaan meteen van start. Bij agrariër Leon Masselink in Gendringen wordt circa 3.000 vierkante meter schuren en overige opstallen gesloopt en ongeveer 9.500 vierkante meter zonnepanelen geplaatst. Bij Patrick Schut in Varsselder wordt circa 4.500 vierkante meter opstallen gesloopt en 11.000 vierkante meter zonnepanelen geplaatst.