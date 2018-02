Geschreven op 3-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De gemeente Utrecht stelt 250.000 euro beschikbaar om collectieve projecten met zonne-energie te stimuleren. Met de regeling kan voor 3 MWp aan projecten worden gerealiseerd, goed voor stroom voor zo’n duizend huishoudens.

Verenigingen, stichtingen en coöperaties kunnen een aanvraag doen voor een collectief zonne-energieproject dat minimaal 60 zonnepanelen groot is en minimaal 10 deelnemers heeft. Het budget is verdeeld over 2018 en 2019. Per jaar is 125.000 euro beschikbaar.

De regeling draagt bij aan de Utrechtse doelstelling om in 2020 op 10 procent van de Utrechtse daken zonnepanelen te hebben liggen. De gemeente stimuleert collectieve zonne-energieprojecten door de aanloopkosten te financieren, initiatiefnemers financieel te ondersteunen en dakeigenaren te stimuleren ruimte beschikbaar te stellen. Dat draagt ook bij aan de bewustwording.

Om de slagingskans pers project te verhogen, zijn strikte criteria ingebouwd. Zo is de hoogte van de subsidie afhankelijk gesteld van de hoeveelheid opgewekte zonne-energie en bedraagt € 0,08 per Wp gerealiseerd vermogen. Aanvragers krijgen de helft van de gehonoreerde subsidie uitbetaald nadat het collectieve zonne-energie project is gerealiseerd. Ook is de doorlooptijd verhoogd naar een jaar, omdat uit de evaluatie blijkt dat collectieve zonne-energie projecten meer tijd in beslag nemen. Het accent verschuift van proces en onderzoek naar het realiseren.

Subsidie aanvragen kan tot uiterlijk 1 oktober 2019 of tot het budget is uitgeput.