Stadsboerderij De Korenmaat van Natuurcentrum Arnhem is de eerste stadsboerderij in Nederland die nu al haar stroom opwekt met een eigen zonneveld. Slim Opgewekt plaatste maar liefst 180 zonnepanelen in veldopstelling op het weiland bij de Korenmaat.

Naast de aanleg van het zonneveld zijn ook alle conventionele lampen vervangen door zuinige ledlampen.

Door de ledverlichting en zonnepanelen bespaart De Korenmaat elk jaar 53.700 kg grijze stroom. Dit komt neer op zo’n 30.100 kg minder CO2-uitstoot in de lucht.

Hoeveel zonnestroom het zonneveld precies opwekt en hoeveel stroom de stadsboerderij verbruikt kunnen bezoekers binnenkort live zien op een beeldend Energiescherm. Slim Opgewekt ontwikkelde het scherm speciaal voor de stadsboerderijen van Natuurcentrum Arnhem.

Natuurcentrum Arnhem investeert al enige tijd in duurzame energie-oplossingen. Het zonneveld is voor nu de laatste aanwinst. De Korenmaat realiseerde al eerder diervriendelijke ledverlichting op de parkeerplaats van de stadsboerderij en een stand-alone zonnepaneel op het terras van boerderijcafé de Hooijmaat waarmee mensen hun laptop en mobiele telefoon kunnen opladen.

Binnenkort wil stadsboerderij de Korenmaat een fietsenrek met laadmogelijkheden voor e-bikes plaatsen. In samenwerking met de gemeente Arnhem en het bedrijf Allego werkt de boerderij bovendien aan de plaatsing van een laadpaal voor elektrische auto’s.

Ook stadsboerderij Presikhaaf, de andere boerderij van Natuurcentrum Arnhem, is inmiddels energieneutraal door het plaatsen van zonnepanelen op het dak.

