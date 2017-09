Geschreven op 8-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

De zonnestroom-installatie van Sportcentrum Oudenrijn is onlangs in gebruik gesteld. De installatie bestaat uit 470 zonnepanelen en levert daarmee ongeveer 100.000 kWh aan energie op. En dat is te vergelijken met het verbruik van zo’n 25 tot 30 huishoudens.

De installatie is ontwikkeld door EFP Solutions en mede mogelijk gemaakt door de VSU (Vereniging Sport Utrecht) en het Energiefonds Utrecht.

In 2017 zet het Sportcentrum Oudenrijn een grote stap in de verduurzaming van de bedrijfsvoering. De installatie voor zonne-energie maakt onderdeel uit van het energie-management waarin energiebesparing en de inzet van innovatieve technologieën een prominente plaats innemen.

Het gehele sportcentrum wordt ook voorzien van LED verlichting en zo zal Sportcentrum Oudenrijn aan het eind van het jaar voor de helft in de eigen energievoorziening voorzien.

Het zonne-energie systeem is geleverd en geïnstalleerd door de firma New Solar. De financiering van het project is mede mogelijk gemaakt door het Energiefonds Utrecht. Het Energiefonds Utrecht biedt financiële ondersteuning met gunstige voorwaarden aan Utrechtse ondernemers en organisaties met duurzame ambities met het doel projecten mogelijk te maken.

