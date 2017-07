De Achterhoek staat sinds kort (inter)nationaal op de zonnekaart. In Hengelo is namelijk een wereldwijd uniek solarpark gerealiseerd; 7000 zonnepanelen in een landschappelijk en toegankelijk park.

Solarparken kenmerken zich tot dusver door een ondergrond van gebroken puin met zonnepanelen; dus een kaal terrein met een groot ijzeren hek eromheen. Een dergelijk park leidt tot veel bezwaren uit de omgeving en dit resulteert tot onnodig veel vertraging in de noodzakelijke energietransitie.

Gelukkig zagen de buurtbewoners van de kwekerij direct de schoonheid en ook noodzaak van dit bijzondere park. Om dit bijzondere park de aankomende jaren te onderhouden is stichting Solarlandschapspark de Kwekerij opgericht. Een stichting, zonder winstoogmerk mét ANBI status, die naast het onderhoud gaat zorg dragen voor het verder verfraaien van het park. Maar de belangrijkste taak van de stichting is educatie bieden over duurzaamheid door rondleidingen te verzorgen en lezingen te geven.

Solarpark de Kwekerij is een park waar leven in zit. Het park wordt ’s ochtend opengesteld en ’s avonds weer afgesloten. Het is een park met veel biodiversiteit, van onder andere vogels, vlinders en insecten. Ook een schaapskudde wordt ingevuld, omdat het een park is waar schapen rustig kunnen grazen. De schapen vullen een deel van het onderhoud in en dragen bij aan de educatieve invulling en een natuurlijke beleving.

De dagelijkse openstelling van het Solarpark zal rond 15 augustus 2017 gaan plaatsvinden. Het park heeft nog een paar weken extra de tijd nodig om in alle rust te groeien en te bloeien. Maar daarna kan iedereen Solarpark de Kwekerij echt gaan beleven!