Geschreven op 28-6-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het Solar Highways project heeft als doel om de technische haalbaarheid en de sociale, financiële en milieuvoordelen te demonstreren van het gebruik van zonnepanelen als bouwelementen voor geluidsschermen langs snelwegen. Binnen dit project zal gebruik worden gemaakt van bifaciale zonnecellen, die licht aan twee kanten kunnen opvangen en omzetten in elektriciteit.

Op deze manier kunnen deze zonne-geluidsschermen ook op wegen worden toegepast die noord-zuid lopen, zonder in te boeten aan zonnestroom-opwekcapaciteit, omdat op deze manier licht uit de oost- en de westrichting kan worden benut.

Als demonstratie zal een pilotinstallatie van 400 m lang worden ontworpen, gebouwd en getest langs de A50 in Uden. De bovenste meters bestaan uit tweezijdige zonnecellen. De integratie van de tweezijdige zonnecellen in de geluidwerende constructie en de grootschalige toepassing in de praktijk is uniek en innovatief. Het scherm heeft een noord-zuid oriëntatie zodat het van twee zijden zonlicht kan opvangen. De ochtend- en middagzon worden daarbij optimaal benut. De installatie zal minstens 18 maanden worden gemonitord. Vanaf 2019 kan het zonne-geluidscherm naar verwachting ongeveer veertig tot zestig huishoudens van lokale groene stroom voorzien. Tot 2021 wordt het als demonstratieproject gemonitord. Na 2021 blijft het scherm energie leveren.

Het project Solar Highways wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat, ECN en SEAC en wordt ondersteund door een subsidie van de Europese Commissie binnen het LIFE+ programma.

Zie ook: Hoe ziet Nederland er uit in 2028 by Erik van Erne