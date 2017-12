Geschreven op 23-12-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

SnowWorld heeft op haar skihal in Zoetermeer ruim 3.000 zonnepanelen in gebruik heeft genomen. KiesZon werkte in opdracht van Indi Energie aan dit project en ontwierp het systeem, overzag de uitvoer en zal de komende 15 jaar het onderhoud voor haar rekening nemen.

Met de meer dan 3.000 zonnepanelen wekt het zonnestroomsysteem jaarlijks ruim 750.000 kWh aan duurzame, schone energie op, dat is, ter illustratie goed voor het verbruik van 250 huishoudens.

Indi Energie kwam vorig jaar met SnowWorld tot een overeenkomst voor de plaatsing van meer dan 13.000 zonnepanelen. De panelen worden verdeeld over de locaties van SnowWorld in Zoetermeer en Landgraaf. Indi regelt voor beide projecten de financiering en het projectmanagement en schakelde KiesZon in beide gevallen in als ontwerper, verantwoordelijke voor de uitvoer en verantwoordelijke voor het onderhoud.

Indi Energie en KiesZon zijn inmiddels begonnen aan de installatie van ruim 9.000 zonnepanelen op het dak van de SnowWorld in Landgraaf. De eerste 2.000 zonnepanelen liggen op het dak. De onderconstructie van de zonnepanelen wordt direct op de stalen dakconstructie van SnowWorld gemonteerd. Dat betekent dat de palen door de isolatielaag van 1 meter moeten om te kunnen worden bevestigd op de dakconstructie. De risico’s op het ontstaan van een warmte-koudebrug zijn volledig afgedekt. De eerste 2.000 panelen zijn geplaatst op 120 palen.

In totaal zullen er ruim 9.000 zonnepanelen geplaatst gaan worden. Om dit te realiseren zijn er 1.100 palen door het dak noodzakelijk. Als het gehele systeem is afgerond, levert de zonnepaneleninstallatie voldoende elektriciteit voor 750 huishoudens.

