Geschreven op 15-8-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Alle onderdelen van de Royal Schiphol Group gaan vanaf 1 januari 2018 gebruik maken van duurzame stroom die in Nederland is opgewekt. Eneco en Royal Schiphol Group hebben daartoe een overeenkomst afgesloten.

De duurzame stroom is volledig afkomstig van Nederlandse windparken en zal in de komende jaren volledig uit nieuwe Nederlandse windparken van Eneco worden betrokken. Daarmee draagt de Royal Schiphol Group bij aan de versnelling van de ontwikkeling van duurzame elektriciteitsproductie in Nederland.

Eneco levert de duurzame stroom aan de luchthavens Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport en Lelystad Airport. Gezamenlijk verbruiken de luchthavens ongeveer 200 GWh aan stroom per jaar. Dat is vergelijkbaar met het verbruik van 60.000 huishoudens, de omvang van bijvoorbeeld Haarlemmermeer of Delft.

Het eerste nieuwe windpark dat de stroom voor de Royal Schiphol Group gaat leveren is windpark Vianen, dat vanaf januari 2018 operationeel is. Daarna volgen er meer parken, zodat vanaf 1 januari 2020 alle stroom uit nieuw gebouwde parken komt. Tot de nieuwe windparken er staan, komt de stroom van al bestaande duurzame energiebronnen in Nederland. Door de keuze voor nieuwe windparken onttrekt Schiphol geen stroom van het bestaande duurzame energienetwerk en groeit het aanbod van duurzame stroom in Nederland.

