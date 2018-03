Geschreven op 22-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Tienduizend zonnepanelen op Rotterdamse daken in 2020. Dat is het doel van de Rotterdamse Energiecoöperatie (REC) die vandaag is gestart.

Het is een coöperatieve vereniging voor en door Rotterdammers, die voor iedere inwoner van de stad 100% zonnestroom beschikbaar wil maken.

De Rotterdamse Energiecoöperatie is een initiatief van groene energieleverancier Greenchoice.

Rotterdam heeft de meeste platte daken van Nederland: maar liefst 14,5 vierkante kilometer. Tegelijkertijd is het aantal huishoudens met zonnepanelen in de maasstad het laagst van heel Nederland. Daar moet verandering in komen, vindt de REC. “Rotterdam heeft zich tot doel gesteld om in 2030 meer duurzame energie op te wekken dan de stad verbruikt. Als we die doelstelling met elkaar willen halen, zal de lokale energietransitie echt sneller moeten. Met de REC willen we daaraan bijdragen”, aldus Jeroen Vanson, bestuurslid/oprichter van de Rotterdamse Energiecoöperatie.

Samen met huishoudens, bedrijven en andere organisaties gaat de Rotterdamse Energiecoöperatie nu op zoek naar zoveel mogelijk daken voor het opwekken van zonnestroom. Dakeigenaren kunnen hun dak in de coöperatie inbrengen en zo bijdragen aan meer lokale en duurzame opwek van energie. Zo worden met bijvoorbeeld Bedrijventerrein Schiebroek al verkennende gesprekken gevoerd.

Nog dit jaar wil de Rotterdamse EnergieCoöperatie (REC) minimaal vijf zonprojecten openstellen voor Rotterdamse huishoudens. Met de landelijke Regeling Verlaagd Tarief, die beter bekend staat als de postcoderoosregeling, hebben omwonenden van de projecten recht op jaarlijkse teruggave van energiebelasting. De regeling maakt het dus ook voor huishoudens zonder geschikt eigen dak mogelijk om te profiteren van de zonne-energie.

