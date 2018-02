Geschreven op 21-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Refresco Benelux, onderdeel van de Refresco Group, ‘s werelds grootste onafhankelijke bottelaar voor supermarkten en A-merken, heeft KiesZon ingeschakeld voor de realisatie van drie duurzame energiecentrales.

In totaal zullen er 8.720 zonnepanelen worden geplaatst die verdeeld zullen worden over de drie daken van Refresco Benelux locaties in Bodegraven, Hoensbroek en Maarheeze.

Refresco Benelux liet in 2017 voor de locaties Bodegraven, Hoensbroek en Maarheeze, met behulp van een duurzame energiescan, de mogelijkheden voor opwekking van duurzame energie in kaart brengen. De resultaten waren positief en hebben geleid tot het besluit om zonnepanelen te plaatsen. Gecombineerd zullen de drie systemen goed zijn voor jaarlijks 2.400.000 kWh aan duurzaam opgewekte energie. Refresco locatie Maarheeze heeft het grootste aantal panelen met 4.974 stuks. De energie die door deze panelen wordt opgewekt draagt voor circa 12% bij aan de elektriciteitsbehoefte van de gehele operatie in Maarheeze.

Refresco Benelux neemt als een van de toonaangevende bedrijven in de branche haar verantwoordelijkheid ten aanzien van duurzaamheid en het milieu uiterst serieus. Refresco is er sterk op gericht de duurzaamheid van haar toeleveringsketen voortdurend te verbeteren. De keuze zelf schone, duurzame energie op te wekken past binnen het duurzaamheidbeleid van de bottelaar.

KiesZon, sinds eind 2016 onderdeel van Greenchoice en gespecialiseerd in de ontwikkeling, financiering, realisatie en het onderhoud van grootschalige zonnestroomprojecten, verzorgt na het ontwerpen van de drie zonnestroomprojecten, momenteel de plaatsing van de panelen. Naar verwachting zal in maart het plaatsen van de zonnepanelen worden afgerond.

