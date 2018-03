Geschreven op 28-2-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Het aandeel duurzame energie dat Enexis Netbeheer transporteert, blijft stijgen. In 2017 hebben ruim 53.000 klanten de stap gemaakt om zelf elektriciteit te produceren.

De snelheid waarmee de energietransitie zich voltrekt, is een uitdaging voor de netbeheerder. Met name de beperkte beschikbaarheid van technici vormt de komende jaren een maatschappelijk dilemma.

Het beheer van het elektriciteits- en gasnet is en blijft de belangrijkste maatschappelijke taak van het netwerkbedrijf, dat zich daarnaast richt op het versnellen van de energietransitie. Een groeiend aantal klanten kiest voor verduurzaming van energie. Zij produceren zelf energie met zonnepanelen,

windmolens of biogasinstallaties.

Verduurzaming is niet alleen een keuze van klanten; het is een internationale afspraak. Enexis voelt zich maatschappelijk verantwoordelijk om een bijdrage te leveren. Daarom ondersteunen ze gemeenten, lokale energiecoöperaties, bedrijven en particulieren bij hun omschakeling naar duurzame energie. Enexis maakt het makkelijk om energie te besparen en duurzame energie terug te leveren. Het aandeel duurzame energie dat ze transporteren wordt jaar na jaar groter. In 2017 werd de 200.000e aansluiting voorzien van teruglevering. Dit blijkt uit het jaarverslag 2017 van Enexis.

Energiebesparing is een belangrijke eerste stap om te komen tot een duurzame energievoorziening. Daarom is in het Energieakkoord afgesproken om per jaar 1,5% energie te besparen. Met Buurkracht benutten wij sociale cohesie in buurten voor energiebesparing. We brengen mensen bij elkaar om samen energie te besparen. In 2017 zijn 79 nieuwe buurten gestart met Buurkracht. In totaal begeleiden we nu meer dan 240 buurten. Elke nieuwe

buurt krijgt een buurtbegeleider die het buurtteam helpt om de beste bespaarkansen te ontdekken voor hun buurt. We geven inzicht in energie en helpen het buurtteam vervolgens om buurtacties op touw te zetten, bijvoorbeeld om samen te investeren in dubbel glas, isolatie, zonnepanelen.