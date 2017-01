Geschreven op 6-1-2016 - Erik van Erne. Geplaatst in Energie en Besparing

Mooi hoor, 2015 gaat de boeken in als een recordjaar voor windenergie in Nederland. Nog nooit zijn er zo veel windmolens bij gekomen in ons land als vorig jaar, genoeg om 473.000 huishoudens van duurzame windenergie te voorzien.

In totaal leveren windmolens sinds eind 2015 voor 2,4 miljoen huishoudens aan duurzame energie. Dat heeft de brancheorganisatie voor windenergie NWEA bekendgemaakt op basis van cijfers van WindStats.

Eind 2015 stond in Nederland 3.379 megawatt (MW) aan windenergie opgesteld een groei van 535 MW ten opzichte van eind 2014 (2.844 MW) aan vermogen. Vooral op land groeide het vermogen aan windmolens, en wel met 406 MW. Op zee nam het vermogen aan windenergie toe met 129 MW.

Door de toename vorig jaar werd in november 2015 de helft van de doelstelling (3.000 MW) voor windenergie op land behaald. Dit doel is door meer dan veertig organisaties (werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties) en de overheid in 2013 afgesproken in het Energieakkoord. Onderdeel van dat akkoord is dat in 2020 minstens 6.000 MW aan vermogen door windmolens op land staat opgesteld, genoeg stroom voor ongeveer 4 miljoen huishoudens. Daarnaast moet in 2023 nog eens 4.450 MW op zee zijn geplaatst.

