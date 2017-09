Energie en Besparing Geschreven op 7-9-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Agenda

In 2050 moet al onze energie duurzaam opgewekt worden. In de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie heeft zon de toekomst. Zonne-energie is onmisbaar en zit in de lift. Het zijn al lang niet meer alleen de traditionele blauwe panelen op daken.

Op donderdagmiddag 5 oktober 2017 organiseert de provincie Noord-Holland de Praktijkconferentie Zonne-energie in De Lichtfabriek in Haarlem.

Overheden, woningcorporaties, kennisinstellingen, (zonne-)ondernemers en coöperaties zijn van harte welkom.

Tijdens de conferentie wordt volop aandacht besteed aan goede voorbeelden en mooie ontwikkelingen uit de praktijk. De provincie biedt een podium aan koplopers zodat zij anderen kunnen meenemen in hun aanpak zodat we, het liefst morgen nog, nieuwe stappen kunnen zetten in de energietransitie.

Deelnemers kunnen kiezen uit de volgende deelsessies: De opkomst van zonneparken. Woningcorporaties in het zonnetje. Zon op bedrijventerreinen. Grootscheepse aanpak: 1 miljoen panelen in Amsterdam. Burgers aan zet: coöperatieve zonne-energie. Zon op water: drijvende zonnepanelen. Meervoudig ruimtegebruik: ontwerpcases. Integreren van zon in de gebouwde omgeving.

Woningcorporaties in het zonnetje: Een aanzienlijk deel van de Nederlandse daken is in bezit van woningcorporaties. Tijdens deze sessie interviewen

we een drietal koplopers uit Noord-Holland over het vol krijgen van deze daken met zonnepanelen. We gaan met drie woningcorporaties in gesprek over hun aanpak, ervaringen en toekomstplannen. Zo zoeken we, samen met het publiek, naar de ideale aanpak. Wat kunnen gemeenten, coöperaties en zon-ondernemers daar in betekenen?

De burger aan zet: coöperatieve zonne-energie: Om de energietransitie samen met de samenleving te kunnen maken is coöperatieve zonne-energie onmisbaar, dat betoogt Siward Zomer, directeur bij belangenvereniging ODE Decentraal. Hij gaat in op de ontwikkelingen rond coöperatieve energie en de professionalisering van energie-coöperaties. Hoe dit zich in de praktijk vertaalt, daarvoor zijn gemeente Haarlem samen met Kennemer Energie te gast. Met Kennemer Energie zoekt Haarlem naar de perfect balans tussen lokale kracht en professionele structuur. Tijdens deze sessie gaan we met u het gesprek aan over hoe we coöperatieve energie stimuleren en of de Haarlemse aanpak daarin kansen biedt.

Zon op bedrijventerreinen: Daken van bedrijfspanden bieden enorme mogelijkheden voor zonne-energie. Deze daken volleggen met zonnepanelen is voor ondernemers echter niet vanzelfsprekend. De gemeente Texel werkt samen met ECONNETIC om zonnepanelen aantrekkelijk te maken voor ondernemers. Onafhankelijk energie-adviesbureau ECONNETIC zorgt ervoor dat ondernemers kunnen profiteren van zonne-energie zonder dat zij zelf hoeven te investeren. Mee-investeren is ook mogelijk, zodat lokale ondernemers een goed financieel rendement kunnen behalen. In een interactieve workshop lichten de gemeente Texel en ECONNETIC de aanpak toe en wordt duidelijk wat er mogelijk is in uw gemeente.

Zon op water, drijvende zonnepanelen: Zonne-energie op water heeft potentie. Niet alleen is er in Nederland veel oppervlak beschikbaar, ook leveren

zonnepanelen op water potentieel een hoger rendement dan zon-op-land. In Nederland vinden momenteel de eerste proeven plaats. In deze sessie nemen we u mee in het concept zon op water. PWN, initiatiefnemer van drijvende panelen in de waterbekkens bij Andijk, vertelt over wat er in de praktijk bij de vergunningverlening komt kijken. Zie ook: Nationaal Consortium Zon op Water Gaat Drie Drijvende Zonneparken van 100 MW Realiseren

De opkomst van zonneparken: Zonneparken zijn populair en het aantal initiatieven neemt toe. Sinds de zomer van 2016 biedt de provincie

Noord-Holland ruimte aan zorgvuldig ingepaste zonneparken en inmiddels zijn er al een aantal mooie projecten ontwikkeld. SolarEnergyWorks, dat een zonnepark bij Hoofddorp ontwikkelt, laat tijdens deze workshop zien wat de mogelijkheden zijn. Verder is solarpark De Kwekerij uit Hengelo te gast. Hier kiezen ze voor een wel erg creatieve aanpak. In De Kwekerij kun je wandelen tussen de zonnepanelen en natuur. Geen hek eromheen, maar volop mogelijkheden voor recreatie!

Integreren van zon in de gebouwde omgeving: Hoe kunnen we zon een integraal onderdeel laten worden van de gebouwde omgeving en zorgen we dat

zonne-energie een mooie, toekomstbestendige plek krijgen in onze stedenbouw? Wiep Folkerts, directeur van onderzoekscentrum SEAC, is te gast om te vertellen over de ontwikkelingen in de `Building Integrated PV’. Welke toepassingen hebben zich bewezen, ook financieel, en zijn klaar voor gebruik?

Grootscheepse aanpak 1 miljoen panelen in Amsterdam: De Zoncoalitie is een grootscheepse samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Amsterdamse coöperaties, zonne-ondernemers, netbeheerders en energieleveranciers met als doel 1 miljoen zonnepanelen op de daken in

Amsterdam. De zoncoalitie heeft voor elk type investeerder of dakbezitter wat te bieden. Door middel van speeddates worden vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld. Is dit een aanpak die overgenomen kan worden door andere gemeentes?

Meervoudig ruimtegebruik, ontwerpcases: In deze sessie gaat het om de vraag hoe we via slimme vormen van meervoudig ruimtegebruik zonne-energie kunnen opwekken. Denk aan parkeren onder zonnepanelen, zoals het initiatief bij Hargen aan Zee waar de coöperatie Bergen Energie momenteel mee bezig is. Daarnaast komt bouwbedrijf Heijmans vertellen over het zonne-geluidsscherm SONOB (Solar Noise Barriers). Zijn er binnen uw organisatie kansen voor meervoudig ruimtegebruik?

U kunt zich hier inschrijven tot uiterlijk 28 september 2017.